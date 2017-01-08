Buradasın: Ajansspor.com » Voleybol» Milli Takım

Hırvatistan: 0 - Türkiye: 3

Tarih08 Ocak 2017 , 23:50

Yorum
Hırvatistan: 0 - Türkiye: 3

Genç Erkek Voleybol Milli Takımı, 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Tur B Grubu'nda karşılaştığı Hırvatistan'ı 3-0 yendi.

Milli takım, Hırvatistan'ın Kastel Stari kentinde organize edilen elemelerdeki 3. maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 25-20, 25-15 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, elemelerdeki ilk galibiyetini aldı.

Grubunu bir galibiyet, 2 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayan milliler, mayıs ayında düzenlenecek elemelerin 2. turuna kalamadı.

Hırvatistan: 0 - Türkiye: 3

 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Milli Takım HaberleriTüm Milli Takım Haberleri

ba