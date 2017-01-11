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Yıldızlar set vermedi..
11 Ocak 2017 , 16:13
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- Voleybol
- Milli Takım
Yıldız Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Bigadiç Belediyespor ile yaptığı maçı 3-0 kazandı.
Ay-yıldızlı ekip, Balıkesir Yeni Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setlerini 25-19, 25-18 ve 25-23 üstün tamamladı.
Karşılaşmanın ardından Bigadiç Belediyespor Kulübü İkinci Başkanı Yusuf Demirbaş, ay-yıldızlı teknik heyet ve oyunculara Bigadiç helvası ikram etti.
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