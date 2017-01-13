Türkiye, Fransa'yı rahat geçti

18 Yaş Altı Bayan Voleybol Milli Takımı, 2017 CEV Avrupa Şampiyonası ikinci etap C Grubu ilk karşılaşmasında Fransa'yı 3-0 yendi.

Ay-yıldızlılar, Slovenya'nın Nova Gorica şehrinde düzenlenen şampiyonada, gruptaki ilk maçında Fransa ile karşılaştı.

İlk iki seti 25-22'lik skorlarla galip tamamlayan milliler, üçüncü seti de 25-16 kazanarak rakibini 3-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında yarın saat 17.00'de İsveç ile mücadele edecek.