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Türkiye, Fransa'yı rahat geçti
13 Ocak 2017 , 21:10
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- Voleybol
- Milli Takım
18 Yaş Altı Bayan Voleybol Milli Takımı, 2017 CEV Avrupa Şampiyonası ikinci etap C Grubu ilk karşılaşmasında Fransa'yı 3-0 yendi.
Ay-yıldızlılar, Slovenya'nın Nova Gorica şehrinde düzenlenen şampiyonada, gruptaki ilk maçında Fransa ile karşılaştı.
İlk iki seti 25-22'lik skorlarla galip tamamlayan milliler, üçüncü seti de 25-16 kazanarak rakibini 3-0 mağlup etti.
Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında yarın saat 17.00'de İsveç ile mücadele edecek.
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