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Türkiye ilk maçında Karadağ'ı 3-0 yendi
13 Ocak 2017 , 21:17
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- Voleybol
- Milli Takım
2017 CEV 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası ikinci etap C Grubu maçında, Türkiye Karadağ'ı 3-0 yendi.
Balıkesir Yeni Kapalı Spor Salonu'ndaki karşılaşmada, genç milliler rakibini 25-10, 25-14 ve 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup etti.
Günün diğer karşılaşmasında ise Sırbistan rakibi Hollanda karşısında 29-27, 25-18 ve 25-23'lük setlerle 3-0 galip geldi.
Turnuva yarın, Türkiye-Hollanda ve Sırbistan-Karadağ karşılaşmalarıyla devam edecek.
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