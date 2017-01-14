2017 CEV 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası ikinci etap C Grubu maçında Türkiye, Hollanda'yı 3-1 yendi.

Balıkesir Yeni Kapalı Spor Salonu'ndaki karşılaşmada, genç milliler rakibini 24-26, 25-23, 25-21 ve 25-19'luk setlerle mağlup etti.

Günün diğer karşılaşmasında ise Sırbistan, rakibi Karadağ karşısında 25-20, 25-8 ve 25-19'luk setlerle 3-0 galip geldi.

Organizasyonda yarın Türkiye-Sırbistan ve Karadağ-Hollanda karşılaşmaları yapılacak.