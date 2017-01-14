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Türkiye, İsveç'e set vermedi
14 Ocak 2017 , 20:29
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- Voleybol
- Milli Takım
Yıldız Kız Voleybol Milli Takımı, 18 Yaş Altı Bayanlar Avrupa Şampiyonası 2. tur elemeleri C Grubu'ndaki 2. maçında İsveç'e set vermedi: 3-0.
Slovenya'nın Nova Gorica kentinde devam eden organizasyonun 2. gününde İsveç ile karşılaşan Türkiye, rakibini 25-18, 25-21 ve 25-15'lik setlerle mağlup etti.
Grupta 2. galibiyetini alan ve 6 puanla ilk sıraya yerleşen ay-yıldızlı ekip, 3. ve son maçını yarın TSİ 17.00'de ev sahibi Slovenya ile yapacak.
Tek devreli lig usulü oynanacak grup maçları sonunda, gruplarını lider bitiren 8 takım ve grup aşamasını ikinci sırada bitiren en iyi üç ekip, finallere yükselecek.
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