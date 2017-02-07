- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Guidetti'nin ekibi belli oldu!
07 Şubat 2017 , 11:57
- İlgili:
- Voleybol
- Milli Takım
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda görev yapacak teknik kadro belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamada, bir süre önce İtalyan Giovanni Guidetti'nin antrenörlüğe getirildiği A Milli Takım'da, teknik kadronun da oluşturulduğu kaydedildi.
Açıklamada, Guidetti'nin yardımcılıklarına Ataman Güneyligil, Alper Hamurcu ve Dehri Can Dehrioğlu'nun getirildiği bildirildi. Takımın istatistik antrenörü Caner Atasever olurken, Serkan Usgu ile Georgi Bivolarski'nin fizyoterapist, Alessandro Bracceschi'nin ise kondisyoner olarak görev yapacağı duyuruldu.
- İlgili:
- Voleybol
- Milli Takım
YORUM EKLE
Son Milli Takım HaberleriTüm Milli Takım Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar