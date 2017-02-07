Guidetti'nin ekibi belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda görev yapacak teknik kadro belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamada, bir süre önce İtalyan Giovanni Guidetti'nin antrenörlüğe getirildiği A Milli Takım'da, teknik kadronun da oluşturulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Guidetti'nin yardımcılıklarına Ataman Güneyligil, Alper Hamurcu ve Dehri Can Dehrioğlu'nun getirildiği bildirildi. Takımın istatistik antrenörü Caner Atasever olurken, Serkan Usgu ile Georgi Bivolarski'nin fizyoterapist, Alessandro Bracceschi'nin ise kondisyoner olarak görev yapacağı duyuruldu.