2017 CEV 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-9 Nisan'da Hollanda'nın Arnhem şehrinde düzenlenecek finallerde mücadele edecek ay-yıldızlı ekibin rakipleri gerçekleşen kura çekimi sonucunda belirlendi.

1. Grup'ta yer alan milliler, ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Bulgaristan, Rusya, Almanya ve İtalya ile mücadele edecek. 2. Grup'ta ise Polonya, Yunanistan, Sırbistan, Belarus, Romanya ve Slovenya yer aldı.

Turnuvayı ilk 6 sırada bitiren takımlar, 18-27 Ağustos'ta Arjantin'in Rosario ve Santa Fe şehirlerinde düzenlenecek 2017 CEV 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası Finalleri'nde mücadele etmeye hak kazanacak.