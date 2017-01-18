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Wushu şampiyonası Antalya'da!

Tarih18 Ocak 2017 , 11:35

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Wushu şampiyonası Antalya'da!

Türkiye Wushu Şampiyonası'na 5-15 Şubat'ta Antalya ev sahipliği yapacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon Kundu Turizm Bölgesi'ndeki Kremlin Palace Otel'de gerçekleştirilecek.

Şampiyona minikler, yıldızlar, gençler ve büyüklerde sanda, qinda ve taolu kategorilerinde düzenlenecek.

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