- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Wushu şampiyonası Antalya'da!
18 Ocak 2017 , 11:35
- İlgili:
- Wushu
Türkiye Wushu Şampiyonası'na 5-15 Şubat'ta Antalya ev sahipliği yapacak.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon Kundu Turizm Bölgesi'ndeki Kremlin Palace Otel'de gerçekleştirilecek.
Şampiyona minikler, yıldızlar, gençler ve büyüklerde sanda, qinda ve taolu kategorilerinde düzenlenecek.
- İlgili:
- Wushu
YORUM EKLE
Son Genel HaberleriTüm Genel Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar