Fenerbahçe taraftarı rahat olsunlar, keyiflerine baksınlar..

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasına Fenerbahçe kendi sahasında hesapta olamayan beraberlikle başladı. Ama bu sonuç kimseleri yanıltmasın gelecek haftayı bekleyin…

Konuk ekip Adanaspor Açısından;

Ligde kalma mücadelesi veren Güney temsilcisi Adanaspor, zorlu Saracoğlu deplasmanında kendilerinin de inanamadığı sürpriz bir beraberlik çıkartarak bir puanı almayı başardılar. Konuk ekip açısından kendileri için bu değerli bir puanı getiren en büyük etken başta hakem Serkan Çınar ve akabinde hiç kuşkusuz kalecileri Itandje’dı. Hakem açısından yapılan yardımları şöyle özetlersek; ilk yardım, ilk yarıda dakikalar henüz 17’yi gösterir ve skor 0-0 devam ederken maçın sert oynayan futbolcularından Didi’nin Josef De Souza’ya yaptığı ayak darbesini görmemezlikten gelerek Fenerbahçe’nin net penaltısını vermedi ve Adanaspor’un 1-0 geriye düşmesini belki de farklı yenilmelerini engelledi. Bununla kalmayarak konuk ekibe yaptığı ikinci yardım da Adanaspor’un ilk golü… Yani çok net faule rağmen avantaja bırakarak bir de gol hediye etti. Hakem Serkan Çınar’ın diğer hatalarını saymaya pek gerek yok çünkü bu ikisi konuk ekibin Fenerbahçe’ye yenilmemesine yetti zaten. Konuk ekip açısından maçla ilgili diğer analizler ise; takım olarak topun gerisine geçip tüm hatlarıyla kapanarak rakibe sayısız pozisyonlar vermeleriydi. Hakem yardımın yanında biraz şans ve birazda kalecileri Itandje faktörü oldu.

Objektif olarak iki takımı kadro kaliteleri ve ligdeki konumları ve amaçları açısından kıyaslandığımızda arada dağlar kadar farklar var. Ama bazen futbolun adaletsizliği oluyor işte.

Bu realitelerin sonrasında konuk ekibe teknik açıdan baktığımızda; öncelikle yenilmemeye daha doğrusu farklı yenilmemeye endeksli bir takım hüviyetinde oynadılar. Topun gerisine geçerek Fenerbahçe forvet hattının hareket alanını daraltan bir oyun kurgusuyla maça başlayıp kazandıkları topları üstlerine gelen Fenerbahçe’nin geride bıraktığı geniş alanları hızlı kontrataklarla değerlendirip skor üretmeye çalıştılar. İlave olarak maç genelinde uyguladıkları hiçte hoş olmayan sert oyun tazı, kart gerektiren ancak verilmeyen çok ciddi fauller, pozisyonlar gereği gerçekleşen doğal ve hafif obstrüksiyonlarda Adanasporlu futbolcuların hemen yere yatarak oyunu soğutmaları ve beraberinde maçtan dakikalar çalmaları dikkatlerden kaçmayan önemli nüanslardı. Attıkları buram, buram faul kokan gol sonrası birkaç dakikalığına cesaretlendiler. Adeta bu şaibeli golün getirisi konuk ekibe birkaç dakikalığını da olsa pozitif yönde yansıdı. Atakları geliştiren pozisyonlar üreten takım Adanaspor oldu. Sonrasında yine rakibe teslimiyet ve mahkum oyun. İkinci yarıda da değişen pek bir şey olmadı konuk ekip için. O kadar hakem yardımına rağmen ilk yarıda elde ettikleri 2-1’lik skor avantajını koruyamadılar ve bu zorluk derecisi yüksek kritik maçtan beraberlikle ayrılmayı başardılar.

Fenerbahçe’ye gelince;

Moussa Sow, Simon Kjær, Volkan Şen gibi takımı ateşleyen önemli yıldızları ile ikinci yarıda Mehmet Topal’dan yoksun olan ve maç öncesi mutlak favori gösterilen bir Fenerbahçe takımı vardı Pazar gecesi sahada. Ancak hesapta olmayan hakem Serkan Çınar faciası ve konuk ekibin sert ve agresif tarzlı saygısız oyunuydu.

Sarı lacivertliler, tüm iyi niyetleriyle kazanmaya endeksli bir takım ve skora yönelik ofansif bir oyun kurgusuyla maça başladılar. Takım boyunu kısaltıp oyunu yaklaşık 35 ile 40 metrede oynadılar. Tüm hatlarıyla kapanan rakip karşısında orta alanda M.Topal, De Souza ve Ozan üçlüsü kaleyi karşıdan gören atakları gerçekleştirecek anahtar üçlü olmasalar da, Şener, Lens, Hasan Ali ve Karavaev gibi top tekniği yüksek sprinter futbolcuları ile oyunu kanatlara yayarak ciddi anlamda pozisyonlar üreten taraftılar. Fenerbahçeli futbolcular hem sağ hem de sol kanatları maç genelinde çok efektif kullandılar. Rakip savunmanın dengesini bozan ciddi ataklar geliştirip çok sayıda pozisyonlar ürettiler. Forvet hattı final vuruşlarında biraz aceleci davranınca arzulanan golleri skora yansıtamadılar. Kötü hakem yönetimi, skor dezavantajı ve iki defa geriye düşmelerine rağmen giden maçı yine de çevirmeyi başardılar. Tüm baskılı ve bunaltıcı oyun kurgularına rağmen çoğu zaman şansızlık ve birazda konuk ekip kalecisi Itandje’nın gününde olması sonucu bir türlü 3 puanı getirecek gole muvaffak olamadılar.

Sonuçta Fenerbahçe zirve yolunda önemli bir iki puan kaybetti ancak bu Fenerbahçe takımının kötü oyunundan değil, yukarıda açıkladığım nedenlerden dolayı oldu. Alınan skor kimseleri aldatmasın ve rakipleri de sevindirmesin. Ortada bir gerçek var o da haksızlıktır. Bu hafta böyle oldu ancak ligde daha çok maçlar var. Çünkü, lig uzun bir maraton. Bu Fenerbahçe ise, ilerisi için gerçekten iyi sinyaller veriyor. Liderle aradaki farkı şimdilik 7 puan ancak haftaya neler olacak hep birlikte göreceğiz. Skor kimseleri yanıltmasın haftayı bekleyin.

Ayrıca sürpriz yeni transferler kapıda. Henüz kaybedilen hiçbir şey yok. O nedenle Fenerbahçe taraftarları rahat olsunlar, keyiflerine baksınlar.