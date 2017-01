BAŞKANLAR DUBLÖR KULLANMAZ!

Ben daima kendi anlayışımla anladığımı veya olasılıkları hissederek yaşıyorum!Kimse karşıt hedefim veya yandaşım olmaz .O nedenle daima yalnız kalırım .Bana sırt dönmeleri de "Demek Dünya gerçeği bu!" diye de iç geçirerek düşünürüm!.

Futbolda yaşanılan merak ve Cahiliye devri daha sonra zorlanarak sevdirilme ve kendi zor imkanları ile yaşanılan döneme kurgulanmıştır.Profesyonel anlamda O,Ş.Apak'la kurulan Milli lige dönüştürülünce istenilen hedef anlaşılamadı .!Üç büyük kulübün sevilmesi rekabet ve futbolu sevdirme gayretindendi!Ve bu hareket hiç bir ülkede görülmeyen biçimde rekabet getirdi.Bu tatlı çekişme Dünya durdukça devam edecektir..Yani futbolumuz Üç büyükler ve ötekileri olarak hep var olacaktır .Geçmiş dönemin kısır iletişim araçları toplumsal terbiye ve disiplin içinde olsa da başlangıçta futbola kötü gözle bakanlar daha sonra yumuşadılar ve sevmeye başladılar .Zaman içinde de topluma ve gençliğe yayılan bir ilginin içinde buldular kendilerini.Maçlara gitmeseler , görmeseler de Radyo ve Gazetelerden kulüplere, futbolculara aşık oldular neredeyse!.İlk saf taraftarlık bilinci böyle mayalandı .Gelişen süreçte Kulüp Başkanları Futbolcular, Hakemler derli toplu saygın ve örnek kişiler olmak gibi sorumluluk içinde olmuşlardır.Yabancı Teknik adamların yerini alan kendi insanlarımız Cihat Arman,Fahri Somer,Sabri Kiraz,Esat Kaner,Gündüz Kılıç ve Adnan Süvari gibi Teknik adamlar futbol adına çağdaşlığa doğru adımlar atmamıza katkıda bulunan değerlerimiz oldular.Bu doğrultuda Futbol federasyonu tarafından yurt dışına açılımlar Seminer ve kurslar Doğan Andaç,Sahir Gürkan,Coşkun Özarı ,Metin Türel ;Tamer Güney,G.Tekin Onay S.Hamdi Tüzün ve acizane bizleri ve şimdi de daha sonraki kuşakları içine alan eğitime önem verildi.Hepsi çok güzeldi.Hatta Futbola saygı çok büyüktü!Medya içinde ve sahada olan Eşfak Aykaç,Gündüz Kılıç gibi değerlerimiz her zaman iyi örnekler oldular.Yabancı hakemlerin yerine kendi hakemlerimiz çağdaş eğitimlerle bu günlere gelindi .1973 C kursu mezunu olarak girdiğim Teknik adamlık yanında Yazarlık,Akademisyen olarak eğitim ve yorumculuk her alanda işin içinde ve başarılı sonuçlara sahip olma gerçeğim Futbola duyduğum aşırı sevgi ve adanmışlığımdan kaynaklandı!Çok mutlu olduğum anlarda çok ta acılar yaşatıldı bana.Farklı yanım futbola getirmek için kararlı olduğum Çağdaş eğitim ve onun ürünleri ile mütevazi kadrolarla başarılı sonuçlar ve geleceğin yıldızlarına vurduğum damgadır!İş disiplini ve tavizsiz uygulamalarım başarılı olsam da kimilerinin işine gelmedi.Çok sevdiğim değerler karşıtlarım oldular adeta !Galiba arı kovanına çomak sokmuştum!Sadece şunu ilke edindim .Türk genci ve aldığı ciddi eğitim ile ülkemde futbol kalkınabilirdi!Öncelikle öz güven aşılanan futbolcularla takım oyunu çağdaş futbol kavgasındaki acımasız ve dinlenmeden verilen eğitim Ulusal boyutlara taşınınca sandimki çok takdir göreceğim! .O süreçlerde Teknik adamlık bir ölçüde sözü dinlenen otorite idi kulüpler için.Ali Şen,S.Seba,Yılmaz Tokatlı,Kemal Ulusu,Mehmet Üstünkaya ,Sami Albayrak,Dündar Uluğkay Sefa Sirmen,Hasbi Menteşoğlu,B.Fikret Arıcan,Hasan Subaşı,Hakkı Tomaç gibi renkli başkan ve yöneticilerle çalışmakla deneyim ve tecrübeler kazandım!Medya ile zaman zaman ters düşen ve sözünü esirgemeyen ve hatta kalemi ile de yazan bir teknik adam ayrıcalığım oldu.Necmi Tanyolaç,Namık Sevik,İslam Çupi,Turgay Şeren,Hıncal Uluç ,Atilla Gökçe,Şansal Büyüka gibi medya mensupları ile çok istişarelerim hatta zaman zaman ters düşmüşlüklerim de oldu. Göze aldığım tüm riskleri sahadan "FUTBOL" başarısı ile çözmek istedim..Bu oldu ama oyunun bazı kuralları bana ve ben o kurallara uymasam da genelde çekişme ve farklılık neticede Teknik adamlık otoritesinin yansıması olarak düşünülür sandım!Dünyada ve biz de Teknik adamlar futbol takımlarının tek ve en güçlü kişisi iken Yönetim,Medya ve Futbolcular daima "Teknik Direktör"den sonra gelen yapılardı..

Endüstriyel futbol değişimi bize yüksek maliyet,kalite eksikliği ve Ulusal anlamda kaos getirdi.Dengeyi kuramadık ve direksiyon bu gün Menajerler ile yönetimlere geçti .Amatör yönetim ile profesyonel iş çıkarma inadımız yanlış ve hala devam etmekte!Artık kendi çocuklarımız ve Çağdaş eğitim kenara atılınca yabancı pazarı futbolumuzu ele geçirdi.Rekabet ortamı dahi kalmadı .Öyle ki eğitici Teknik adamlar yerine farklı modelde Teknik adam, Yönetici ve Menajer birlikteliği .kulüpleri büyük bütçelere ve borçlara itti .

Medya bunu iyi kullandı.Futbolcu da .!Para nerede ise akış oraya hızlı biçimde yönlendi .Saha mücadelesinin sonucunda her zaman futbolcu pazarlandı!Öz kaynaklar göstermelik oldu.Gençler gözlerden ıraklaştılar..!Teknoloji ile Dünya futbolu mekanımıza gelince herkes "Futbolu bilir"oldu.

Bu bir pazar ve alıcısı satıcısı her türlü rekabeti kaldırıyor.Daha çok futbolcu ,çabuk eskitilen Teknik adam ve transfer fiyatlarının yüksek olması öne çıktı .Taraftar profili çok değişti .Gönülden sevilen kulüp yandaşlığı ve futbolcu tipi onların istediği ve ya aşılandığı için ülkemizde takım kurmak için özel futbolcu yerine sistemin kenara atılacak kadar zorlandığı göze hoş gelen

tercihler yapılıyor..Şampiyonluk için kadro istikrarı oyun taktiği ve devamlılık zedelendi.Ver parayı al futbolcuyu ve gerekiyorsa hayal peşinde koş!

Bütün büyük takımlara bakın gençleşiyorlar kendi kaynakları dışında araştırıp genç yaşta futbolcu buluyorlar.Bizim böyle bir sıkıntımız yok!36 yaşında futbolcu için kulüplerin onur kırıcı diyalogları dikkat çekiyor .Profesyonel kadroda neredeyse gençler olmayacak noktasındayız.Medya sorumluları her fırsatta futbolcu empoze ederek sayfa ve kanallarını buna ayırmışlar.

Soru basit !Ya futbolunuzu Çağdaş seviyeye getirecek ve siz de satacaksınız kazanmak için; ya da yaşlı ve son demindeki futbolcuları ülkede Teknik adam değiştirerek iki ucu açık parasal kayıplara ve kazanç umutlarına açılacaksınız .Sonuçta Avrupada söz sahibi olmanız ve Ulusal anlamda da mutlu sonuçlara hasret sıradanlaşacaksınız . Çıkış yolu eğitim ürünü Çağdaş futbol oynamak hedef seçmek ve bu futbolcuları yetiştirmektir.

Bu yapıda hiç bir zaman yönetici ve özellikle Başkanlar dublör kullanmaz ve öne çıkmazlar .İşi ehline verirler ve sistemin oturmasına özen gösterirler.İlk yapmaları gereken de Teknik adamlarına sahip çıkılan tavizsiz kurguyu sağlamaktır!..Çünkü kadronun teknik sahibi ve başarıyı getirecek onlardır .Kağıt üstünden olasılıkları değil, ciddi ve prensipli takım gerçeğini sağlamak tavizsiz liderlerle gerçekleşir!

Not:Trabzonsporla anlaşan Olcay'a başarılar dilerken yeni takımına da hayırlı olsun diyorum..