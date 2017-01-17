Hariçten gazel -11- 2026 Dünya Şampiyonası'ndan bize ne...

Okumuşsunuzdur, 2026'dan itibaren Futbol Dünya Şampiyonası (DŞ) 32 yerine 48 ülkenin katılımıyla yapılacak…

3'er takımdan 16 Grupla başlayacak…

Final oynayan takımlar 7'inci maçını oynuyor olacak…

44 yıl sonra değişen turnuva formatının resmi amacı

* Futbolda gelişmekte olan 16 Ülke daha DŞ'na katılacak,

* Yeni katılacak ülkelerde futbol daha fazla ilgi görecek, yayılacak

* Bu formatla 600 Milyondan 1 Milyar USD'na kadar elde edilecek fazla gelirle Federasyonlara 1,6 milyon USD yerine 5 milyona kadar dağıtılabilecek,

Bu dağıtımda en büyük payı FIFA alacak…Çünkü

* bazı önemli sponsorların ayrılması,

* son yıllardaki çok pahalı hukuk savaşları ve

* bir kısmı ispat edilen rüşvet skandalları yüzünden

FIFA'nın finans sorunları günden güne büyüyor…

* * *

Yeni formatın Avrupa futbol kulislerinde en çok konuşulan gayri resmi amacı İnfantino’nun seçimleri kazanmak için futbolda 3'üncü dünya ülkelerine verdiği sözler…

Bu değişiklikten en çok Afrika ve Asya konfederasyonları faydalanacak…

* * *

Avrupa spor kamuoyu 10 Ocak 2017'den beri bu konuyu konuşuyor, tartışıyor…

Federasyon Başkanları, Teknik Direktörler, Kulüp Başkanları futbol yazarları, yorumcuları…

Futbolun içinde olan herkes…

AVRUPA KULÜPLER BİRLİĞİ (ECA)

’’ECA, yeni formatın etkisini ve sonuçlarını detaylı bir şekilde analiz edecek ve konu Ocak ayı sonunda yapılması planlanan İcra Kurulu toplantısında ele alınacak.’’ Başkan Karl-Heinz Rummenigge 10 Ocak 2017

TÜRKİYE KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI

"Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ Merkez Hakem Kurulu'nun Antalya'daki FIFA Kokart Töreninde Konuştu." 11 Ocak 2017

* * *

AVRUPA FEDERASYONLARI WEB SİTELERİ

FIFA nın yeni formatıyla ilgili haberler...

TFF WEB SİTESİ

‘‘Terim, video konferans yoluyla yaptığı 1 saatlik sunumda "Süre Hakemliğini" önerdi‘‘ 11 Ocak 2017

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve beraberindeki heyet, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2017 NSCAA (ABD Ulusal Futbol Antrenörleri Birliği) Kongresi ve Spor Teknolojileri Fuarı'na katıldı. 11-15 Ocak 2017

* * *

Bizim Medyadan bazı başlıklar: 11 Ocak 2017

‘‘Transfer şifreleri‘‘

‘Farnandao nihayet‘‘

‘‘Aatıf’a saygı duymak‘‘

‘‘Türkiye’de transfer‘‘

‘‘Kulüpler Çin’e hakemler masaya

‘‘MHK nın yanlışları‘‘

Kulüp başkanları ve yöneticilerin çarşaf çarşaf mesajları….

Avrupa’da ise yorumlar, analizler, uyarılar….

* * *

En çok konuşulan da bu kararın sportif olmaktan çok ticari ve politik olduğu ve büyük bir politik baskı altında alındığı…

Hatırlarsınız, Sepp Blatter FIFA seçimlerinde ‘‘Ver oyu, al parayı‘‘ sistemiyle 18 yıl başkan koltuğunda oturdu…

İnfantino’nun memleketi İsviçre‘ de Blatterinkinden birkaç kilometre uzakta ve 7 yıl dan fazla Blatter’in genel sekreteriydi…

Sistemi kavramış demek ki…

Amaaan, bize ne…

Bizim için şu anda en önemli konu

‘‘Ara transferler-özellikle yabancı‘‘

‘‘Hakemler‘‘

‘‘Kulüp başkanlarının ve yöneticilerinin abuk sabuk demeçleri‘‘

Peki yarın ne olacak ???

Hele bir yarın olsun, bakarız...

Hem Şampiyonaya daha 9 yıl var. O zamana kadar kim öle, kim kala…

Üstelik bizim katılabileceğimiz ne malum…

Zaten Türk futbolunun ve sporunun bu haliyle ilerlemesi, uluslararası rekabette ‘‘ben de varım‘‘ diyebilmesi mümkün değil…

İşin kötü tarafı şu:

Spordan sorumlu olanlar, yönetenler

* ya durumunun vehametinin farkında değiller, ki en sıkıntılı taraf da bu

* ya da farkındalar ama…

İşte bu çok daha vahim…

Çözüm;

Türk Sporunun artık yarınının yeniden yapılanması filan değil, en baştan başlayarak ertesi gününün planlanması, projelendirilmesi ve uygulaması…

Ama kesinlikle, konuyu bilmedikleri için sadece konuşan ve konuşan ve konuşan ya da konuşması gereken yerde susan bu kadroyla değil…

"Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz , Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde"