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Organizasyonun 2. ayak yarışları başladı
18 Şubat 2017 , 16:19
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- Yelken ve Yat
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Tirhandil Kış Trofesi 2. ayak yarışları başladı.
BODTO'nun desteğiyle Era Yelken Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonun 2. ayak ilk gün mücadelesine, 8 teknede yaklaşık 50 sporcu katıldı.
Her ayağı iki günden oluşan yarışların Bodrum açıklarında yapılan 2. ayak ilk gün mücadelesinde ekiplerin, 12 millik şamandıra rotada yarışacağı bildirildi.
Bodrum'a özgü olarak bilinen ve ilçede yapılan tekne türlerinden biri olan tirhandilleri tanıtmanın da amaçlandığı 4 etaplı organizasyonda, 2. ayak mücadelesi yarın sona erecek.
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- Yelken ve Yat
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