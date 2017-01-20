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Atlama Türkiye Kış şampiyonası başlıyor!
20 Ocak 2017 , 11:00
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- Yüzme
Yüzmede Atlama Türkiye Kış Şampiyonası yarın Ankara'da başlıyor.
Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzu'nda yarın başlayacak şampiyona, 23 Ocak Pazartesi günü sona erecek.
Şampiyonada, Samsun Kule Tramplen Atlama Spor Kulübü, Fethiye Belediyespor, Enerji Spor Kulübü, Elif Jimnastik Spor Kulübü, Manisa Jimnastik Spor Kulübü, Keskinler Gençlik ve Spor Kulübü, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü mücadele edecek.
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