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Rekortmen yüzücüye kısa süreli gözaltı
15 Şubat 2017 , 16:16
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Dünya ve olimpiyat şampiyonu Avustralyalı eski yüzücü Grant Hackett'ın, saldırgan tavırlar sergilemesi nedeniyle kısa süreli gözaltına alındığı açıklandı.
Avustralya basınında yer alan haberlerde, 36 yaşındaki Hackett'ın, Gold Coast kentindeki ailesine ait evde babasının yardım için polisi araması üzerine gözaltına alındığı ve yaklaşık 3 saat sonra serbest bırakıldığı bildirildi.
Hackett'ın gözaltına alınma nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Babası Neville Hackett ise basına yaptığı değerlendirmede, oğlunun yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle saldırgan tavırlar sergilediğini ve bu nedenle gözaltına alındığını söyledi.
Rekortmen yüzücü Grant Hackett, katıldığı dünya şampiyonalarında 10 altın, 7 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmış, 2000 Sidney ve 2004 Atina Olimpiyatları'nda ise 3 altın ve 2 gümüş madalya elde etmişti.
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