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Genel Kurul tarihi belli oldu!

Tarih18 Şubat 2017 , 11:13

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Genel Kurul tarihi belli oldu!

Türkiye Yüzme Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulunun 7 Nisan'da yapılmasına karar verildi.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, başkan Aydın Karakuzu'nun istifası üzerine ana statü gereği yapılması gereken seçimli genel kurulun, 7 Nisan Cuma günü Ankara'da gerçekleştirileceği kaydedildi.   

Henüz başkan adayı bulunmayan federasyona, yönetim kurulu üyesi Erkan Yalçın vekaleten başkanlık yapıyor. 

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