Paletli yüzmede 16 Türkiye rekoru

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası'nda, 16 Türkiye rekoruna imza atıldı.

TSSF'den yapılan açıklamaya göre, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Atakum Olimpik Yüzme Havuzu'nda 3 gün süren şampiyonada, ümitler, gençler ve büyükler kategorilerinde, 23 spor kulübünden 228 sporcu yarıştı.

Suüstü, çift palet, dip, tüplü ve bayrak yarışlarında, 16 Türkiye rekorunun kırıldığı şampiyona sonunda, bayanlarda İTÜ GVO Spor ilk sırada yer alırken, Tenis Yüzme Kayakspor ikinci, Şehit Kamil Bahçelievler Yıldız Gençlikspor üçüncü oldu. Erkeklerde ise Şehitkamil Belediyespor birinci, Bahçelievler Belediyespor ikinci, Bakırköy Su Sporları üçüncü sırada yer aldı.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, sporcuların iyi performans gösterdiğini belirterek, "Paletli yüzmede sporcularımız her defasında kendilerini aşıyorlar. Mutluluk veren bu tablo, paletli yüzmede dünya çapında yeni sporcular çıkarma yolunda geleceğimize güçlü umutlar aşılıyor. Madalya kazanan, rekor kıran sporcularımızı yürekten kutluyorum. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımız ve kulüplerimize de teşekkür ediyorum. Bu başarıda katkısını esirgemeyen Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne, Spor Genel Müdürlüğüne, organizasyon ekibindeki yetkililerimize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.